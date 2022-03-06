Жестокая и кровавая война, развязанная Россией, заставила сотни тысяч украинцев покинуть свои дома на неопределенный период. Кто-то убегает в западные области, а кто-то вообще уезжает за границу в неизвестность.

К счастью, Европа гостеприимно встречает вынужденных переселенцев, а волонтеры предоставляют беженцам все необходимое. Украинцев готовы принимать по упрощенной процедуре в Португалии, Чехии, Литве, в том числе и в Германии.

Выходцы из Украины имеют право находиться на территории Германии без визы в течение 90 дней, а затем получить долгосрочный вид на жительство после обращения в соответствующие органы.

Следует отметить, что отсутствие загранпаспорта не препятствует получению статуса беженца.

На какие выплаты могут рассчитывать переселенцы

Поселившиеся в специальных лагерях беженцы получают “карманные деньги” на ежедневные нужды. Взрослому человеку предоставляют 163 евро в месяц, а несовершеннолетним – от 105 до 111 евро (в зависимости от возраста ребенка).

Если переселенец живет вне специальных лагерей, он имеет право на получение 367 евро в месяц. Обратите внимание на то, что супруги, проживающие вместе, имеют по 330 евро на человека.

Все эти выплаты были утверждены до начала вторжения России на территорию Украины. Сейчас страны ЕС пересматривают выплаты убежавшим от агрессии украинцам. Поэтому точные суммы выплат, и будут они вообще – неизвестно.

До получения статуса беженца в Германии все беглецы от боевых действий получают гуманитарную помощь в качестве продуктов и временного жилья.

Можно ли трудоустроиться со статусом беженца

Устроиться на работу без специальной визы в Германии невозможно, однако для вынужденных переселенцев этот пункт законодательства может пересматриваться.

К тому же, на территории ФРГ иностранцам активно помогают волонтерские организации, предоставляющие бесплатные консультации по всем вопросам и помогающие с адаптацией.

Источник: Gesetze-im-internet