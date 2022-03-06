РФ направляет в Киев ракеты Тор и Точка-У, жителей просят сообщать об их передвижении – МВД

Российские захватчики сейчас направляют в Киев ракеты Точка-У и комплекс Тор. Таким образом, враг продолжает концентрировать свои силы вокруг столицы.

Об этом в эфире украинского телевидения сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

– Сейчас, по нашим данным, в Киев направляются Точка-У и комплекс Тор. Если вы видите передвижение этой техники, попробуйте передать правоохранителям информацию, где она находится, — отметил он.

Вадим Денисенко подчеркнул: эта информация очень важная, поскольку комплекс Точка-У — это ракеты, по его словам, “невероятной мощности, и они едут, чтобы разрушать прежде всего город Киев”.

Между тем в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили: несмотря на то, что враг пытается не потерять наступательный потенциал, российские военные имеют большие потери в вооружении, технике и личном составе.

За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Агрессор, неся потери, постоянно пытается уклониться от прямого огневого контакта с нашими войсками.