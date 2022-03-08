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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський відкликає українських миротворців для захисту держави

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відкликає всіх українських миротворців з усіх місій у світі для оборони держави проти російського агресора.

– Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення відкликати українських миротворців – високопрофесійних військових – з усіх місій у світі. Разом з обладнанням. Для посилення нашої армії у відсічі російській агресії, – повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

Глава держави підписав указ, який набирає чинності з дня його опублікування. Проте на офіційному сайті президента відповідного указу поки немає.

Варто зазначити, що мова може йтися про тисячі військовослужбовців, які допомагатимуть Україні у війні з Росією.

Раніше президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами 96 українських військових.

Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців. Він привів у приклад деяких з військовослужбовців, які заслужили нагороди.

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