На сегодняшний день, по данным ООН, 2,16 млн украинцев выехали за границу вследствие полномасштабного вторжения России. Число тех, кто не может быть в безопасности дома, ежедневно увеличивается. Едут все преимущественно в западные регионы или за границу.

Факты ICTV собрали полезные контакты и ресурсы, которыми можно воспользоваться, чтобы найти жилье на первое время.

Самый очевидный способ эвакуации – поездом. Ежедневно, непрерывно и даже в комендантский час осуществляет эвакуацию Укрзализныця. Расписание поездов публикуют ежедневно на странице в Facebook (https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/), а также на страницах органов местного самоуправления. Эвакуация бесплатная и происходит в порядке живой очереди.

– Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям, при наличии мест сесть в поезд могут все остальные пассажиры. Пассажирам рекомендуется внимательно слушать объявления на вокзалах и ждать следующего эвакуационного поезда. Посадка на поезда и их отправка продолжаются даже в комендантский час, — отмечают в Укрзализныце.

Сайт https://prykhystok.in.ua/ дает возможность и предоставить жилье, и найти его. Пользоваться им очень просто: если у вас есть помещение, в котором вы готовы приютить сограждан, оказавшихся в затруднении – жмите на кнопку Предоставить жилье. Если вы нуждаетесь в убежище — жмите кнопку Найти жилье.

Найти убежище также помогут на ресурсе Волонтерство в Украине. Жмите сюда и заполните анкету (https://www.ukrainenow.org/refuge). Далее волонтеры обработают заявку и будут контактировать с вами.

Благотворительный ресурс UkraineNow. Им можно воспользоваться в следующих случаях:

для тех, кому нужен транспорт;

для тех, кто имеет транспорт и готов помочь;

для тех, кому нужна другая помощь.

Также объявления о предоставлении убежища можно узнать на страницах местных общин в соцсетях. Так что стоит попробовать поискать в конкретных селах и городках.

Многие европейские страны готовы предоставить убежища, необходимые вещи и питание украинцам, которые убегают от войны. В частности, в Латвии, перейдя границу, рекомендуют позвонить на специальные номера Госпогранслужбы:

+371 67913569

+371 67913568

Сообщество в Facebook Украинцы в Польше публикует контакты, по которым можно обращаться, пересекая границу Польши в поисках убежища:

+48 47 721 7575

В Эстонии есть номер для экстренных ситуаций граждан Украины. Вы можете воспользоваться им, если окажетесь в этой стране: 1247.

Посольство Украины в Словакии советует спрашивать про все условия въезда по номеру +421 918 366 968. По вопросам документов и убежища обращайтесь по номерам:

+421-96182-3241

+421-96182-3249

Сегодня европейское сообщество очень лояльно к украинцам, поэтому границу можно пересекать без вакцинации, без Covid-тестов. Украинцев ждут повсюду.

Вообще же эвакуироваться лучше в светлое время суток, и не в комендантский час, особенно если эвакуация на авто, отмечает военный эксперт Олег Жданов.

— Эвакуироваться лучше в светлую часть суток, и не в период комендантского часа, потому что ночью будут проблемы с прохождением блокпостов. Также активизируется работа диверсионно-разведывательных групп. Но нужно знать проверенные маршруты, чтобы не встретить диверсантов и регулярные войска. И на пути эвакуации нужно быть осторожным и не подвозить чужих людей, которые на дороге “голосуют”, и соответственно, не брать в машину чужие вещи, потому что они могут быть заминированы, — подчеркнул эксперт.

Ранее Факты ICTV рассказали, что взять с собой в дорогу из продовольствия во время эвакуации.