На сьогодні, за даними ООН, 2,16 млн українців виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії. Кількість тих, хто не може бути в безпеці вдома, щодня збільшується. Їдуть усі переважно в західні регіони або за кордон.

Факти ICTV зібрали корисні контакти та ресурси, якими можна скористатися, щоб знайти житло на перший час.

Найочевидніший спосіб евакуації – потягом. Щоденно, безперервно і навіть у комендантську годину здійснює евакуацію Укрзалізниця. Розклад потягів публікують щоденно на сторінці у Фейсбуці (https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/), а також на сторінках органів місцевого самоврядування. Евакуація безкоштовна і відбувається в порядку живої черги.

– Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям, за наявності місць сісти в поїзд можуть всі інші пасажири. Пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалах та чекати наступного евакуаційного поїзда. Посадка на поїзди та їхнє відправлення продовжуються навіть в комендантську годину, – зазначають в Укрзалізниці.

Сайт https://prykhystok.in.ua/ дає можливість і надати житло, і знайти його. Користуватися ним дуже просто: якщо у вас є приміщення, в якому ви готові прихистити співгромадян у скруті – тисніть на кнопку Надати житло. Якщо ви потребуєте прихистку – тисніть кнопку Знайти житло.

Знайти прихисток також допоможуть на ресурсі Волонтерство в Україні. Тисніть сюди і заповніть анкету (https://www.ukrainenow.org/refuge). Далі волонтери оброблять заявку і контактуватимуть з вами.

Благодійний ресурс UkraineNow. Ним можна скористатися у таких випадках:

для тих, кому потрібен транспорт;

для тих, хто має транспорт і готовий допомогти;

для тих, кому потрібна інша допомога.

Також оголошення про надання прихистку можна дізнатися на сторінках місцевих громад у соцмережах. Тож варто спробувати пошукати в конкретних селах та містечках.

Чимало європейських країн готові надати прихисток, основні речі та харчування українцям, які втікають від війни. Зокрема в Латвії, перетнувши кордон, рекомендують зателефонувати за спеціальними номерами Держприкордонслужби:

+371 67913569

+371 67913568

Спільнота у Facebook Українці в Польщі також публікує контакти, за якими можна звертатися, перетнувши кордон Польщі в пошуках прихистку.

+48 47 721 7575

В Естонії є номер для екстрених ситуацій громадян України. Ви можете скористатися ним, якщо опинитеся в цій країні: 1247.

Посольство України в Словаччини радить запитувати про всі умови в’їзду за номером +421 918 366 968. З питань документів та притулку звертайтеся за номером:

+421-96182-3241

+421-96182-3249

Сьогодні європейська спільнота дуже лояльна до українців, тож кордон можна перетинати без вакцинації, без Covid-тестів. Українців чекають всюди.

Взагалі ж евакуйовуватися найкраще в світлу пору доби і не в комендантську годину, особливо якщо евакуація на авто, наголошує військовий експерт Олег Жданов.

– Евакуйовуватися краще в світлу частину доби і не в період комендантської години, тому що вночі будуть проблеми з проходженням блокпостів. Також активізується робота диверсійно-розвідувальних груп. Але слід знати перевірені маршрути, щоб не зустріти диверсантів та регулярні війська. І на шляху евакуації треба бути обережним і не підвозити чужих людей, які на дорозі “голосують” і відповідно не брати в машину чужих речей, бо вони можуть бути заміновані, – наголосив експерт.

Раніше Факти ICTV розповіли, що взяти із собою в дорогу з харчів під час евакуації.