Март, 15 в 11:45

Отец хотел вывезти своих девочек за границу, но его не выпустили, и тогда он попросил чужую женщину взять их с собой. Только бы подальше от войны. Сколько еще таких историй мы услышим потом, когда все закончится? А пока, чтобы дети, уехавшие с родными и незнакомыми людьми, имели защиту от польского государства, нужно правильно оформить документы.

Это очень важный аспект для всех беженцев, кто въезжал в Польшу с чужими детьми, говорит эксперт по легализации в Польше Оксана Колесник.

Для чего нужно оформить временное опекунство

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Для легализации несовершеннолетних детей.

Для получения пособий.

Для других юридически важных действий в Польше.

Без этого ответственное лицо может быть назначено польским государством, и это может оказаться совсем не тот человек, который в настоящее время осуществляет фактическое опекунство.

Кого не касаются данные нормы

Ребенок находится в Польше хотя бы с одним из родителей, официальных опекунов или усыновителей, и это может быть подтверждено документально.

Ранее по всем правилам оформлялась доверенность на представление интересов ребенка, действующая и сейчас.

Соответственно, всем остальным придется пройти процедуру установления временной опеки. В том числе это будет относиться и к бабушкам-дедушкам, дядям-тетям, братьям-сестрам и т.д., включая неродных для детей людей.

Кто назначает временного опекуна

Временного опекуна назначает суд. Судья, получив заявление, опрашивает соискателя на опекунство, ребенка (при возможности), и выносит решение. Преимущества отдаются родным и близким. Один опекун может назначаться нескольким детям (для братьев и сестер один опекун предпочтителен). Заседание проходит на польском языке, но с возможностью привлечь переводчика.

В обоснованных случаях (если все достаточно ясно) суд может и вовсе провести закрытое заседание путем рассмотрения документов. То есть без вызова и опроса заявителя и ребенка.

Заседание должно состояться не позднее трех дней с момента подачи заявления. Решение вручается по окончании процесса, и действует с момента его оглашения.

Как и куда подать заявление на опекунство

Заявление подается в суд по месту жительства ребенка. Заявление должно включать:

Наименование суда, которому оно адресовано.

Ф. И. О. заявителя, адрес его жительства или пребывания/местонахождения, номер телефона, e-mail (при наличии).

Ф. И. О. несовершеннолетнего, адрес его жительства/пребывания.

Ф. И. О. родителей и девичья фамилия матери несовершеннолетнего либо сведения о том, что они неизвестны.

Пол несовершеннолетнего.

Дата и место рождения ребенка.

Вид, серия и номер документа, являющегося основанием для пересечения границы несовершеннолетним (при его наличии).

Вид, серия и номер документа, являющегося основанием для пересечения границы несовершеннолетним (при его наличии). Ф. И. О. кандидата во временные опекуны, дата его рождения, адрес жительства или пребывания (при совпадении с п.2 данные повторяются), а также серия и номер документа, удостоверяющего личность, или сведения об отсутствии кандидата.

Ф. И. О., а также адрес места жительства или пребывания лица, осуществляющего фактическую опеку над несовершеннолетним, если несовершеннолетний не находится на попечении кандидата во временные опекуны.

Основание заявления.

Также должна быть указана степень родства кандидата во временные опекуны с несовершеннолетним, либо сведения об отсутствии такого родства.

Пошлина за процесс по временной опеке не взимается (вернее, оплачивается из бюджета Польши).