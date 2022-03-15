Как беженцам оформить временное опекунство на детей в Польше
Отец хотел вывезти своих девочек за границу, но его не выпустили, и тогда он попросил чужую женщину взять их с собой. Только бы подальше от войны. Сколько еще таких историй мы услышим потом, когда все закончится? А пока, чтобы дети, уехавшие с родными и незнакомыми людьми, имели защиту от польского государства, нужно правильно оформить документы.
Это очень важный аспект для всех беженцев, кто въезжал в Польшу с чужими детьми, говорит эксперт по легализации в Польше Оксана Колесник.
Для чего нужно оформить временное опекунство
- Для легализации несовершеннолетних детей.
- Для получения пособий.
- Для других юридически важных действий в Польше.
Без этого ответственное лицо может быть назначено польским государством, и это может оказаться совсем не тот человек, который в настоящее время осуществляет фактическое опекунство.
Кого не касаются данные нормы
- Ребенок находится в Польше хотя бы с одним из родителей, официальных опекунов или усыновителей, и это может быть подтверждено документально.
- Ранее по всем правилам оформлялась доверенность на представление интересов ребенка, действующая и сейчас.
Соответственно, всем остальным придется пройти процедуру установления временной опеки. В том числе это будет относиться и к бабушкам-дедушкам, дядям-тетям, братьям-сестрам и т.д., включая неродных для детей людей.
Кто назначает временного опекуна
Временного опекуна назначает суд. Судья, получив заявление, опрашивает соискателя на опекунство, ребенка (при возможности), и выносит решение. Преимущества отдаются родным и близким. Один опекун может назначаться нескольким детям (для братьев и сестер один опекун предпочтителен). Заседание проходит на польском языке, но с возможностью привлечь переводчика.
В обоснованных случаях (если все достаточно ясно) суд может и вовсе провести закрытое заседание путем рассмотрения документов. То есть без вызова и опроса заявителя и ребенка.
Заседание должно состояться не позднее трех дней с момента подачи заявления. Решение вручается по окончании процесса, и действует с момента его оглашения.
Как и куда подать заявление на опекунство
Заявление подается в суд по месту жительства ребенка. Заявление должно включать:
- Наименование суда, которому оно адресовано.
- Ф. И. О. заявителя, адрес его жительства или пребывания/местонахождения, номер телефона, e-mail (при наличии).
- Ф. И. О. несовершеннолетнего, адрес его жительства/пребывания.
- Ф. И. О. родителей и девичья фамилия матери несовершеннолетнего либо сведения о том, что они неизвестны.
- Пол несовершеннолетнего.
- Дата и место рождения ребенка.
Вид, серия и номер документа, являющегося основанием для пересечения границы несовершеннолетним (при его наличии).
- Ф. И. О. кандидата во временные опекуны, дата его рождения, адрес жительства или пребывания (при совпадении с п.2 данные повторяются), а также серия и номер документа, удостоверяющего личность, или сведения об отсутствии кандидата.
- Ф. И. О., а также адрес места жительства или пребывания лица, осуществляющего фактическую опеку над несовершеннолетним, если несовершеннолетний не находится на попечении кандидата во временные опекуны.
- Основание заявления.
Также должна быть указана степень родства кандидата во временные опекуны с несовершеннолетним, либо сведения об отсутствии такого родства.
Пошлина за процесс по временной опеке не взимается (вернее, оплачивается из бюджета Польши).