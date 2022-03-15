Батько хотів вивезти своїх дівчаток за кордон, але його не випустили, і тоді він попросив чужу жінку взяти їх із собою. Аби тільки подалі від війни. Скільки таких історій ми почуємо потім, коли все закінчиться? А поки що, щоб діти, які виїхали з родичами та незнайомими людьми, мали захист від польської держави, потрібно юридично правильно оформити документи.

Це дуже важливий аспект для всіх біженців, хто в’їжджав до Польщі з чужими дітьми, каже експерт із легалізації у Польщі Оксана Колесник.

Навіщо потрібно оформити тимчасове опікунство:

Для легалізації неповнолітніх дітей.

Для отримання допомоги.

Для інших юридично важливих дій у Польщі.

Без цього відповідальна особа може бути призначена польською державою, і це може виявитися зовсім не та людина, яка нині здійснює фактичне опікунство.

Кого не стосуються ці норми

Дитина перебуває в Польщі хоча б з одним із батьків, офіційних опікунів чи усиновителів, і це може бути підтверджене документально.

Раніше за всіма правилами оформлялася довіреність на представлення інтересів дитини, що діє й досі.

Відповідно, решті доведеться пройти процедуру встановлення тимчасової опіки. Зокрема це стосуватиметься і бабусь-дідусів, дядьків-тіток, братів-сестер тощо, включно з не рідними для дітей людьми.

Хто призначає тимчасового опікуна

Тимчасового опікуна призначає суд. Суддя, отримавши заяву, опитує претендента на опікунство, дитину (за можливості), і виносить рішення. Перевага віддається рідним та близьким. Один опікун може призначатися кільком дітям (для братів і сестер один опікун є кращим). Засідання відбувається польською мовою, але з можливістю залучити перекладача.

В обґрунтованих випадках (якщо все досить зрозуміло) суд може взагалі провести закрите засідання шляхом розгляду документів. Тобто без виклику та опитування заявника та дитини.

Засідання має відбутися не пізніше трьох днів із моменту подання заяви. Рішення вручається після закінчення процесу, і діє з його оголошення.

Як і куди подати заяву на опікунство

Заява подається до суду за місцем проживання дитини. Заява повинна включати:

Найменування суду, якому воно адресоване.

П. І. Б. заявника, адреса його проживання або перебування/місцезнаходження, номер телефону, e-mail (за наявності).

П. І. Б. неповнолітнього, адреса його проживання/перебування.

П. І. Б. батьків і дівоче прізвище матері неповнолітнього або відомості про те, що вони невідомі.

Стать неповнолітнього.

Стать неповнолітнього. Дата та місце народження дитини.

Вид, серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону неповнолітнім (за його наявності).

П. І. Б. кандидата у тимчасові опікуни, дата його народження, адреса проживання або перебування (при збігу з п. 2 дані повторюються), а також серія та номер документа, що засвідчує особу, або відомості про відсутність кандидата.

П. І. Б., а також адреса місця проживання або перебування особи, яка здійснює фактичну опіку над неповнолітнім, якщо неповнолітній не перебуває під опікою кандидата в тимчасові опікуни.

Підстава заяви.

Також має бути зазначений ступінь спорідненості кандидата у тимчасові опікуни з неповнолітнім, або відомості про відсутність такої спорідненості.

Мито за процес з тимчасової опіки не стягується (вірніше, сплачується із бюджету Польщі).