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Факты / Украина / Общество

В результате агрессии России погибли 109 детей и еще более 130 пострадали — Офис генпрокурора

Юля Захарченко редактор ленты
В результате агрессии России погибли 109 детей и еще более 130 пострадали — Офис генпрокурора

По состоянию на утро 18 марта, в результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине погибли 109 детей и еще более 130 несовершеннолетних ранены.

По данным Офиса генерального прокурора, больше всего детей пострадало в Киевской (55), Харьковской (34), Донецкой (26), Черниговской (29), Николаевской (20), Житомирской (15), Сумской (14) и Херсонской (14) областях.

В результате бомбардировок и обстрелов российско-оккупационных войск повреждено более 439 учебных заведений, среди которых 63 здания полностью разрушены. Больше всего повреждено в Донецкой (126), Харьковской (77), Николаевской (39), Сумской (32), Киевской (41), Херсонской областях (21) и Киеве (35).

Эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где происходят активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях, отметили в Офисе генерального прокурора.

В ночь на 17 марта российские войска совершили артиллерийский обстрел поселка городского типа Золочев под Харьковом.

В результате вооруженной агрессии РФ пострадала семья: мать погибла на месте трагедии, прикрывая собой свою четырехлетнюю дочь. Отец и ребенок получили телесные повреждения.

В Офисе генерального прокурора призвали свидетелей военных преступлений Российской Федерации фиксировать и присылать доказательства на специальный сайт.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: УНИАН

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