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Факти / Україна / Суспільство

Через війну Рада скасувала ДПА та спростила ЗНО у 2022 році

Валентина Летяк редакторка стрічки
Вища освіта

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7132, яким у 2022 році скасовується державна підсумкова атестація (ДПА), складання ЗНО, єдиного вступного іспиту та іспиту для вступу до магістратури.

Про це повідомила у соцмережі голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

За її словами, випускники 2021/2022 навчального року звільняються від проходження ДПА, а вступ до закладів вищої освіти цього року буде без використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

Народна депутатка Юлія Гришина уточнила, що вступ до ВНЗ не скасовується, а відбуватиметься за спрощеним механізмом – без використання результатів ЗНО.

За її словами, сам механізм вступу ще доопрацьовується профільним комітетом Ради разом з Міносвіти, його оприлюднять найближчим часом.

– Наше головне завдання – зберегти інтелектуальний потенціал України та дати абітурієнтам чіткий план дій. До того ж у нинішніх умовах ми не можемо гарантувати їм усім належну підготовку до вступних випробувань. Є і питання безпеки – цивільна інфраструктура, зокрема навчальні заклади, постійно перебувають під загрозою атак російських військ, – пояснила вона і наголосила, що вступ до ВНЗ спрощується лише у 2022-му.

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Фото: Dreamstime

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