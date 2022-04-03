Позавчера мой дядя Матвей, старший брат матери, человек пенсионного возраста, получил чрезвычайный подарок от волонтеров – 15 литров воды. Просто представьте это. На сколько ему ее хватит?

До этого он едва не умер от недостатка того, чего раньше в Чернигове было просто через край. Колодцы, скважины и централизованное водоснабжение давали городу бесконечный запас жидкости.

Моя родня во дворе частного дома (а частный сектор занимает половину Чернигова) совершила когда-то стратегическую ошибку – вместо колодца пробурила скважину.

Так что теперь нет электричества (а его почти нигде в городе нет) – нет и воды. До этого дядя додумался открыть бачок туалета, где нашел несколько литров самой необходимой жидкости. И это еще повезло! Иногда местные пьют воду из реки, из озер, кто-то собирает дождевую.

Контакта с ним нет – поскольку нет электричества, зарядить телефон нереально. Связь держим через общих знакомых, которые его навещают.

Чернигов сейчас – это почти второй Мариуполь. В городе больше двух недель нет света и воды. Люди вынуждены скрываться от постоянных обстрелов. Оккупанты прицельно бьют по гражданской инфраструктуре.

Если первые несколько дней водоснабжение и электричество удавалось чинить, теперь это нереально. Эти блага есть только в меньшей части города, и то не всегда. Глава местного водоканала развозит воду на тракторе вместе с другими работниками.

Иногда водовозы попадают под обстрел – и люди погибают.

Иногда под обстрел попадают стоящие в очереди за водой или хлебом – тогда погибает еще больше.

Смертность выросла в несколько раз именно из-за обстрелов. По данным горсовета, если раньше хоронили по 7-9 человек в сутки, сейчас – больше 40. И это при том, что в Чернигове чуть больше 100 тыс. человек из 300 тыс. населения – другие уехали. Остались пенсионеры, защитники и коммунальные службы. Всего за месяц войны, по словам мэра города Владислава Атрошенко, погибли более 350 человек, еще 400 были ранены. И это только гражданские!

Город уже месяц как в постоянной осаде. Российские оккупанты фактически окружили его и отрезали от магистральных трасс, разбомбив главный мост через Десну.

Какая-то помощь, в том числе военная и гуманитарная, в город заходит. Тропами и проселками волонтеры пытаются что-то туда ввезти, но везет не всегда. Так, на неделе рашисты расстреляли несколько автобусов с волонтерами, есть жертвы.

Продукты в городе пока есть, говорят мои друзья и коллеги, но они заканчиваются, хотя не так быстро, как вода.

– Обстановка сложная, но рабочая, – коротко говорит один из них, глава военной администрации Андрей Кужель.

«Рабочая» обстановка значит, что тяжело, но в городе уже к такому привыкли.

Самая большая проблема, кроме того, что воду нужно дозировать, чтобы пить (о такой вещи, как помыться, никто уже не говорит вторую неделю) – это то, что город все же относительно небольшой. А потому простреливается фактически насквозь в отличие от того же Харькова или Киева, где есть более безопасные районы.

– Можешь переместить семью вглубь, в центр? – спрашиваю у знакомого, семья которого оказалась в доме прямо на опасном участке, откуда прилетает от вражеской артиллерии и РСЗО.

– Слушай, тупо нет смысла. Сейчас прилетает просто повсюду, – раздался ответ.

ПОВСЮДУ – это в прямом смысле. Две недели назад оккупанты разбомбили гостиницу Украина в самом центре города. 5 дней назад – Главпочтамт и центральный рынок. Дальше ударили в онкологический центр, где оборудование было не только самое лучшее в Украине, но и одно из самых современных в Европе.

— Повреждения не критичны, окна и крышу мы закроем. Приняли решение, что переводить пациентов нет необходимости, — отметил директор медучреждения.

Главный корпус больницы законсервирован. Ударная волна повредила там окна и системы водо- и газоснабжения.

Они постоянно работают Градами, Смерчами, гатят куда попало. Пытаются попасть по нашим позициям, у них не выходит, и начинают просто «утюжить» город. Им все равно куда. Они просто хотят нанести как можно больше вреда, – рассказал нам Владимир, один из защитников города.

Так, три недели назад на кольцевой дороге Чернигова Смерчами, то есть кассетными боеприпасами, разнесли дачные поселения, где не было никакой инфраструктуры. Сколько там погибло людей — неизвестно, есть надежда, что в такой ранний период люди еще не ехали на свои дачные участки. Приблизительно тогда же обстреливали Градами село Киинка прямо под городом. Намеренно били по жилой застройке.

85-летний Владимир, коренной черновчанин, может рассказать об этом еще больше. Раз в несколько дней он ездит под обстрелами на окраину города на свою дачу – покормить пшеном кур, за которыми ухаживает, как за домашними питомцами. Проезжает мимо разбомбленных двух улиц и трех школ, которые строились на его памяти. Он ездит через сплошные развалины. Проще сосчитать целые дома, чем уничтоженные.

– Я не мог представить, что может быть настолько плохо. Что город превратится в руину. Если бы ты это увидел не на фото, а своими глазами, ты бы им просто не поверил, — говорит он.

В то же время у Владимира все еще не настолько плохо. Его дом почти не поврежден, есть запасы воды, родные с волонтерами смогли передать еду и лекарства. И даже корм для кошек, который в городе теперь дефицит.

Как и горючее – за литр бензина спекулянты просят больше 100 грн. Впрочем, и покупают его больше для генераторов. С помощью этих устройств работают больницы, а на улицах их ставят, чтобы можно было подзарядить мобильные устройства.

— Фактически у нас весь город – зона боевых действий. На улицу выйти страшно. А тут такая весна, такие дни солнечные начались наконец! Но выйти страшновато, тем более надолго – они рядом, воздушная тревога на Грады не распространяется, так что полагаться надо на ухо. Все может начаться в любой момент.

Нет такой улицы, которая не пострадала бы. Разрушения очень значительны. Вдумайся – это каждый третий дом, возможно, и больше. Это очень, очень много. Нам срочно, прямо на вчера нужно подкрепление и деблокирование, – говорит нам Алексей, один из жителей города.

Впрочем, в последние дни есть изменения и к лучшему. Во-первых, хотя российские обстрелы наносят ужасный ущерб гражданским объектам, но не могут сломить сопротивление ВСУ и ТРО, которые вместе с армией защищают город.

– Мы в целом хорошо стоим! Не хватает многого, но это касается не оружия, а комфорта, вот теплее станет – пойдем белье в озере или речке стирать, потому что воды жалко, ее и так мало. А во всем остальном – настроение боевое, и бить оккупантов есть чем! – шутит защитник города Владимир.

Украинские военные и ТРО постоянно наносили удары по нападающим, заставили их уменьшить интенсивность обстрелов и особенно – применение авиации. Именно здесь, в Чернигове, работник Укрпочты сбил вражеский самолет, и его пилот стал одним из первых пленных летчиков, видео с которым стало широко известно.

За последние дни армия и ТРО начали выбивать противника из населенных пунктов под городом, чтобы отодвинуть линию фронта подальше от Чернигова и обеспечить хоть каким-то районам относительную безопасность.

Впрочем, пока положение города остается довольно трудным и близится к Мариуполю.