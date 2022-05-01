РФ убивает мирных жителей: Денисова призвала предоставить Украине оружие для борьбы с агрессором

Российская армия наносит сокрушительные удары по украинским городам и селам, убивая мирных жителей.

В Доброполье в Донецкой области в результате применения войсками РФ крылатых ракет еще восемь человек попали в больницу. Обломками повреждены частные дома, жилые корпуса местного профилактория, комбинат хлебобулочных изделий.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что в результате вражеской ракетной атаки повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта, дальнейшее использование которой невозможно.

В Черниговской области российские войска вели огонь в районе украинского пункта пропуска Сеньковка. Враг совершил около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра. Также российская армия осуществляла воздушную разведку пограничной инфраструктуры.

Еще 12 домов обстреляны вражескими войсками, Золотое-3 разрушено на 70%, Россия штурмует Орехово. По шесть массированных вражеских артиллерийских обстрелов выдержали Северодонецк и Лисичанск, по три – Рубежное и Попаснянщина.

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Людмила Денисова призвала международных партнеров предоставить вооружение Украине для борьбы со страной-агрессором Российской Федерацией.

По ее словам, убийства мирного населения, обстрелы мирных городов и гражданских объектов армией страны-агрессора из оружия, строго запрещенного международным гуманитарным правом, являются военными преступлениями, преступлениями против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда, грубым нарушением норм четырех Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним.