РФ вбиває мирних жителів: Денісова закликала надати Україні зброю для боротьби з агресором

Російська армія завдає нищівних ударів по українських містах і селах, вбиваючи мирних жителів.

У Добропіллі на Донеччині внаслідок застосування військами РФ крилатих ракет ще восьмеро людей потрапили до лікарні. Уламками пошкоджено приватні будинки, житлові корпуси місцевого профілакторію, комбінат хлібобулочних виробів.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту, подальше використання якої неможливе.

У Чернігівській області російські війська вели вогонь у районі українського пункту пропуску Сеньківка. Ворог здійснив близько 40 пострілів з міномета 120-мм калібру. Також російська армія здійснювала повітряну розвідку прикордонної інфраструктури.

Ще 12 будинків обстріляно ворожими військами, Золоте-3 зруйноване на 70 %, Росія штурмує Оріхове. По шість масованих ворожих артилерійських обстрілів витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по три – Рубіжне та Попаснянщина.

Related video

Людмила Денісова закликала міжнародних партнерів надати озброєння Україні для боротьби з країною-агресором Російською Федерацією.

За її словами, вбивства мирного населення, обстріли мирних міст та цивільних об’єктів армією країни-агресора зі зброї, суворо забороненої міжнародним гуманітарним правом, є військовими злочинами, злочинами проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, грубим порушенням норм чотирьох Женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них.