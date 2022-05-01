Синий и желтый не подходят коричневой РФ: Подоляк о российской z-пропаганде

Страна-агрессор Россия добровольно и в короткие сроки изолировала себя от мира, разрушив все пропагандистские фишки десятилетия. Теперь это все мертвое, убежден советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Россия настолько “уверена” в своей “правоте”, что внутри страны и на временно оккупированных территориях истерически задерживает участников даже одиночных пикетов, на которых люди держат в руках пустые плакаты или с надписью: Нет войне. РФ использует слезоточивый газ, бронетранспортеры, автоматическую стрельбу из стрелкового оружия в центре городов юга Украины, чтобы защититься от массовых проукраинских протестов, — отметил советник главы Офиса президента.

По словам Михаила Подоляка, Россия отключила свою страну от любых альтернативных источников коммуникации, в частности, социальных сетей. Сейчас государство-агрессор пытается отключить связь и интернет в южной области Украины, чтобы совершать лживую и кричащую z-пропаганду.

– РФ панически перекрашивает на всей территории России желто-голубые цвета. Правильно, ни желтый, ни синий современной коричневой России не подходят. На оккупированных территориях ключевой идеей РФ стало восстановление памятников Ленину. Оказалось, что этот раритет является единственным z-символом нового “русского мира”. Кстати, российский воин с унитазом – памятники новой России, – подчеркнул Михаил Подоляк.

По его мнению, иностранные государства сделали Россию изгнанником в современном мире, даже все мировые звезды поддержали Украину. Россия теперь официально является автором новой человеконенавистнической идеологии – рашизма (геноцида по признаку другого гражданства, фильтрационные лагеря, массовые убийства мирных граждан), добавил Подоляк.