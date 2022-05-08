Украина приблизилась к тому, чтобы отменить День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая, и вместе со всем миром отмечать эту памятную дату 8 мая.

Сегодня — День памяти и примирения, во время которого мы вспоминаем миллионы жертв во Второй мировой войне и трагические события тех времен.

Доктор исторических наук Павел Гай-Нижник рассказал Фактам ICTV, как создали мифическое 9 мая и какую дату должна отмечать Украина.

– По вашему мнению, в чем важность отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне именно 8 мая?

— Перенос на 8 или 9 мая празднования Дня победы, завершения Второй мировой войны в Европе или победы над Германией не зависит от того, как нам удобно или хочется.

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Есть исторический факт, и мы должны ориентироваться на то, когда действительно была подписана капитуляция Германии. То есть когда в Европе закончились военные действия.

Все нормальные государства, ученые и обычные люди должны это учитывать. Капитуляция (Германии во Второй мировой – Ред.) была подписана 8 мая 1945 года.

– Россия даже сейчас пытается присвоить себе победу над Германией во Второй мировой. Это миф?

– Идею о капитуляции Германии придумал президент США Франклин Рузвельт. Не Сталин или какие-нибудь российские “выдающиеся мыслители”.

Рузвельт об этом сказал на конференции в Касабланке 13 января 1943 года. Европейская консультативная комиссия начала разрабатывать текст капитуляции в январе 1944 года. Этот текст назвали Условия капитуляции Германии.

В конце июля он был одобрен главами союзных правительств. Этот проект был направлен в штабы союзных войск, и его восприняли как обязательную инструкцию и рекомендацию по действиям в случае победы в Европе.

Именно поэтому 4-5 мая (1945 года — Ред.) вопрос о капитуляции Германии встал в союзном штабе. Они воспользовались этим документом, когда были первые контакты с немецкими чиновниками относительно ее выхода из войны.

Окончательно этот текст разработала группа американских офицеров из окружения Дуайта Эйзенхауэра. Его автором является полковник Филимор из третьего оперативного отдела.

То есть разрушается миф не только о том, что СССР сам победил (Германию – Ред.), но и принудил к капитуляции.

Первый акт капитуляции был подписан в 2.41 по среднеевропейскому времени 7 мая. Его подписал начальник оперативного отдела Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии Альфред Йодль как представитель Вермахта (германских войск).

Капитуляцию приняли от англо-американской стороны – генерал-лейтенант армии США, начальник главного штаба союзных войск Уолтер Смит, а от СССР подписал представитель ставки верховного главнокомандующего Иван Суслапаров.

— Так откуда взялось 9 мая, этот советский День победы?

– США и Британия согласились отложить публичное объявление о капитуляции Германии, чтобы Советский Союз подготовил соответствующую церемонию.

С репортеров взяли клятву, что они сообщат о ней через 36 часов — в 3.00 8 мая 1945 года…

В Советском Союзе на капитуляцию от 7 мая был наложен запрет. Дело в том, что Суслапаров подписал этот акт без разрешения диктатора Сталина.

Для офицера подписать капитуляцию – это шанс закончить войну. Однако без личного приказа Сталина ее можно было затянуть, что требовалось для пиара.

После подписания 7 мая Суслапаров получил телеграмму от Сталина, где было написано, что ему запрещено ее подписывать.

Глава СССР был возмущен, поскольку всю инициативу, подготовку (капитуляции Германии – Ред.) сделал Запад. Он отказался признать этот акт и потребовал подписания нового акта о капитуляции в Берлине, чтобы это сделали в присутствии советских свидетелей и чтобы акт уже после этого вступил в силу. Он требовал это сделать 9 мая, но Черчилль в этом отказал, как и Трумэн.

Со своей стороны Сталин заявил, что предварительный договор нельзя расторгнуть, но и нельзя признать. Поэтому он предложил провести еще одну капитуляцию как важнейший исторический акт, принятый не на территории победителей, а там, откуда пришла агрессия.

Союзники были вынуждены согласиться и провели вторичный акт подписания капитуляции в Берлине. Он был подписан 8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени, а в Москве тогда было 00.43.

Его текст почти дословно повторял подписанный 7 мая. Де-юре этот акт был подписан 7 мая, де-юре подтвержден 8 мая. А советские люди об этом узнали только 9 мая в 22.00.

— Нужно ли оставлять 9 мая как определенную памятную дату? Последние опросы показывают, что для многих украинцев это еще важный день.

— Ни с фактической, ни с юридической точки зрения, ни в отношении украинских реалий 9 мая не имеет никакого отношения к Украине и украинскому народу.

Если 8 мая может оставаться как день прекращения войны, то 9 мая – это просто календарный день.

Другое дело, что есть люди постарше, которые по принципу памяти и простой человеческой привычки чествуют своих родителей, дедов в этот день.

Но это вопрос личной памяти каждого человека. Украинский народ, украинское государство не имеют никакого отношения к 9 мая.

– Еще один великий миф вокруг 9 мая – Великая отечественная война. По вашему мнению, он уже искоренился из сознания украинцев?

– Да. Общаясь со студентами, с молодежью, даже с моим поколением, можно констатировать, что эта дата (так называемой Великой отечественной войны – Ред.) вышла из обихода, из человеческого сознания.

Все знают, что была Вторая мировая война и была германско-советская война как одна из ее составляющих. Сегодня это не проблема.

– Об отечественной войне упоминают и в контексте нынешней войны против России. Но как отечественная война Украины. Можно ли ее так называть?

— Распространяется мнение, особенно среди публицистов, чтобы называть эту войну национально-освободительной, что абсолютно неправильно как с исторической, так и юридической точки зрения.

Национально-освободительные движения и силы, ведущие национально-освободительные войны – это были порабощенные, колониальные народы. То есть когда рушились империи, и народ освобождался.

Современное Украинское государство существует с 1991 года. Мы не являемся завоеванным Россией государством, не являемся ее колонией и у нас нет причин вести национально-освободительную войну. Государство есть, народ есть, со всеми международными юридическими признаками независимости.

– Как тогда мы можем назвать эту войну?

– Наша война является оборонной, справедливой, всенародной. Она носит именно такой характер.

Война РФ против нас завоевательная, агрессивная, то есть с нарушением международных норм войны и является одним из признаков геноцида.

По тому, как она ее ведет, я считаю, что это война тотального характера. Для украинского народа это цивилизационная война за жизнь.

На карту поставлено не только существование украинской государственности, но и существование украинской нации как таковой.

Если брать сухое название – это росийско-украинская война. Если давать двойное название, то я считаю, что это война за жизнь.

– Конечно, мы верим в победу Украины в этой войне. В каком случае мы можем учредить украинский день победы?

– Вопрос заключается в том, что мы имеем в виду под самой победой. Высшее руководство Украины сегодня не имеет стратегического видения, чего мы должны достичь в этой войне.

С одной стороны, президент Владимир Зеленский заявляет о территориальной целостности Украины. С другой – о выводе российских войск по состоянию на 23 февраля 2022 года. Это якобы закончит войну.

Но тогда не будет восстановления территориальной целостности Украины. Поэтому мы не можем такой конец войны считать даже в перспективе победоносным, даже если подпишут определенный акт или документ.

Второй аспект – освобождение Донбасса и Крыма. Является ли это актом победы над Россией? Я считаю, что это будет рано называть актом победы.

Если будет юридически подписанный акт, это будет восстановление целостности. Если не будет развалена и побеждена РФ в ее нынешнем виде, то эта война не закончится.

Она будет иметь следующий этап после определенного затишья и начнется через два-три-пять лет снова. Если связывать это со Второй мировой войной в европейском пространстве, то это если бы Союзники освободили свои территории и остановились на границе Германии.

Это образец того, что Украина и союзники должны завершить эту войну актом капитуляции Российской Федерации с сопроводительными документами о репарациях, переустройстве конституционного и юридически-административного устройства РФ, международным трибуналом над преступниками.

Должен измениться вертикальный и горизонтальный устрои (России – Ред.), произойти свержение идеологии, ее осуждение вместе с лидерами, осуждение всего российского общества, вместе с его перевоспитанием. Мы сражаемся не с Путиным и даже не с РФ, а со всем российским обществом.

Тогда мы можем назвать это актом победы над Россией. В противном случае ее не будет.

— Как вы видите название такого памятного дня, если его введут?

– Это будет день победы в войне за жизнь.