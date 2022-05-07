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Факты / Украина / Политика

Украина рассматривает все возможные сценарии и провокации от РФ 9 мая — Маляр

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Украина рассматривает все возможные сценарии и провокации от РФ 9 мая — Маляр

Украина готовится ко всем возможным сценариям и провокациям от РФ на 9 мая.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Основное, что нужно показать Путину — это почему он полномасштабно вторгся в Украину, потому что в меньшей степени, он сделал это в 2014-м году. Война продолжается с 2014 года. Сейчас нужно будет объяснять российским гражданам, ради чего были все эти разрушения и ради чего были более 20 тыс. жертв русских солдат, — отметила Маляр.

Маляр добавила, что объяснение и мотивацию этой войны РФ найдет. Однако, что собственно это будет — разницы нет.

— Главное, что мы понимаем мотивацию. Все действия и все, что он скажет не имеет никакого значения. По факту, война идет, ожесточенная война. По сути, многие действия непредсказуемы, поэтому мы рассматриваем все сценарии, — говорит Маляр.

В свою очередь, Маляр отметила, что даже когда Путин признает войну, ситуацию это не сильно изменит.

— Согласно резолюции ООН об агрессии, неважно объявляли или не объявляли войну. Это определяется международным правом по факту. Если есть факт вторжения иностранных войск на территорию государства и, если есть факт временной оккупации, это уже называют войной. Здесь не имеет значения объявит он войну или нет, признает или нет, — подчеркнула Маляр.

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