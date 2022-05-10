Пошли они с такой “войнушкой”: российские солдаты готовятся к мятежам

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват, в котором демонстрируется, что российские солдаты перестают доверять своим командирам и готовятся к мятежам.

— Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: Не отступать! А сам он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное, – рассказывает отцу оккупант, который вместе со своим подразделением пытается выжить на Харьковщине.

Возмущенный мужчина советует сыну не рисковать жизнью, а уходить в отказ. И чтобы отомстить командирам за такое отношение, советует:

— Как только выскочишь – можно снимать погоны, в шапку, бл**ь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл**ь, ходит, утирается! Пошли они нах*й, бл**ь, с такой войнушкой.

В СБУ отмечают, что хоть и поздно, но до него дошло, что “красивые, сильные, мощные командиры – только в телевизоре”.

В еще одном перехвате СБУ россияне называют парад к 9 мая “позорным”, а также жалуются на отсутствие перспектив и сложности с работой из-за санкций. Но несмотря на то, что руководство России виновато в том, что происходит в РФ, россияне до сих пор продолжают призывать к уничтожению украинцев.