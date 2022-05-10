Пішли вони з такою “війнушкою”: російські солдати готуються до бунтів

Служба безпеки України опублікувала чергове перехоплення, в якому демонструється, що російські солдати перестають довіряти своїм командирам і готуються до бунтів.

— Вони стоять, їх обстрілюють, а командир полку такий: Не відступати! А сам він десь на дивані сидить там, випиває, мабуть, – розповідає батькові окупант, який разом зі своїм підрозділом намагається вижити на Харківщині.

Обурений чоловік радить сину не ризикувати життям, а йти відмовлятися. І щоб помститися командирам за таке ставлення, радить:

— Щойно вискочиш – можна знімати погони, в шапку, бл**ь, насрати та одягнути на голову своєму комбату або комбригу. І нехай, бл**ь, ходить, втирається! Пішли вони на**й, бл**ь, з такою війнушкою.

В СБУ наголошують, що хоч і запізно, але до нього дійшло, що “красивые, сильные, мощные командиры – только в телевизоре”.

У ще одному перехопленні СБУ росіяни називають парад до 9 травня “ганебним”, а також бідкаються на відсутність перспектив та потуги із роботою через санкції. Та попри те, що саме керівництво Росії винне у тому, що відбувається у РФ, росіяни досі продовжують закликати до знищення українців.