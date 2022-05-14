В субботу, 14 мая, Киевский городской совет принял решение о переименовании арки Дружбы народов, которая находится в центре столицы. После “декоммунизации” она будет называться арка Свободы украинского народа.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко по итогам заседания.

По его словам, также согласован и утвержден перечень из более чем 40 памятников и памятных знаков, которые демонтируют с киевских улиц и зданий. Впоследствии они будут переданы в Музей тоталитаризма.

Что касается переименования улиц и объектов, названия которых связаны со страной-агрессором Россией, киевские власти решили не спешить с принятием решений, поскольку это резонансная тема.

Кличко проинформировал, что власти выслушали мнения и пожелания жителей столицы, а также критику. К завершению переименования планируется привлечь специалистов институтов Национальной академии наук Украины, Института национальной памяти и других учреждений.

– Сегодня есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией. Но новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименований должен быть быстрым, но обоснованным, — отметил Кличко.

Он уточнил, что Киевсовет продлил рейтинговое голосование по переименованию объектов столицы до 19 июня. Оно будет проходить в мобильном приложении Киев цифровой.

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Как известно, арка Свободы украинского народа (бывшая арка Дружбы народов) – скульптурная композиция в центре Киева, на территории Крещатого парка, вблизи Европейской площади. Объект был открыт в 1982 году в рамках празднования 1500-летия Киева.

Первоначально под аркой находились две скульптурные группы. Одна из них – бронзовая скульптура двух рабочих, символизировавшая “воссоединение Украины с РФ”. В апреле этого года указанная скульптура была демонтирована. Во время демонтажа у фигуры, символизировавшей российского рабочего, отвалилась голова, что многие восприняли как символический знак.

Как информировал Виталий Кличко, вторую скульптурную композицию из красного гранита планируют разобрать. Она олицетворяет Переяславскую раду, следствием которой стало заключение военно-политического союза Гетманщины и Московского царства.

Источник: Виталий Кличко