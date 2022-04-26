Арку дружбы народов переименуют в Арку свободы украинского народа — Кличко

Арку дружбы народов в Крещатом парке в Киеве переименуют в Арку свободы украинского народа.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

— Я подписал и представлю проект решения, который Киевсовет рассмотрит на ближайшем заседании. О переименовании арки в Арку свободы украинского народа, — написал он в своем Telegram-канале.

Кличко отметил, что в Киеве планируют демонтировать еще около 60 памятников, барельефов, знаков, связанных с советщиной и Россией.

Сегодня, 25 апреля, под аркой приступили к демонтажу советского монумента рабочим. Во время демонтажа у скульптуры, символизирующей российского рабочего, отвалилась голова. Пользователи в сети назвали это символическим знаком.

Накануне Кличко сообщил, что кроме композиции двух рабочих демонтируют также и скульптуру из красного гранита, олицетворяющую Переяславский совет (следствием которого стало заключение военно-политического союза Гетманщины и Московского царства, – Ред.).

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Однако из-за объемности композиции это сделать не так просто, поэтому ее сначала закроют отделочными материалами и впоследствии разберут.

Источник: Виталий Кличко