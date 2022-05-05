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Факты / Украина / Общество

УИНП: Серп и молот с моста Патона и Родины-матери нужно снять, а могилу Ватутина перенести

Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
УИНП: Серп и молот с моста Патона и Родины-матери нужно снять, а могилу Ватутина перенести

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что в Киеве нужно продолжать отказываться от советской символики.

Речь идет о серпе и молоте на мосту Патона и щите скульптуры Родина-мать. Также государственный деятель считает, что нужно перенести могилу советского военачальника Ватутина на Лукьяновское кладбище. Посыл арки дружбы народов также можно изменить.

— Серп и молот нужно срочно убрать, но я не считаю, что следует разрушать памятник Ватутину. Его надо перенести на военное Лукьяновское кладбище, так как он боролся с нацизмом во Второй мировой войне, — рассказал Дробович.

Глава УИНП добавил, что раньше велись переговоры с потомками Ватутина о переносе могилы, но в определенный момент они перестали выходить на связь.

С юридической точки зрения, останки человека лежат в парке, который находится на балансе у местных властей. Это нестандартное решение, если сравнивать с практикой европейских стран.

Что касается советской символики, то почти все вопросы уже решены по поводу демонтажа — определена процедура, этапы, бюджеты, и даже найдены спонсоры для этого проекта. Теперь осталось только дождаться разрешения от Министерства культуры и информационной политики или распоряжения Кабмина.

Антон Дробович добавил, что арка дружбы народов с трещиной очень лаконично и удачно отображает сегодняшние реалии.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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