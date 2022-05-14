У суботу, 14 травня, Київська міська рада ухвалила рішення щодо перейменування Арки дружби народів, яка знаходиться в центрі столиці. Після “декомунізації” вона матиме назву Арка Свободи українського народу.

Про це поінформував мер столиці Віталій Кличко за підсумками засідання.

– Сьогодні Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації назви Арки дружби народів. Тепер це – Арка Свободи українського народу, – наголосив Кличко.

За його словами, також узгоджено та затверджено перелік із понад 40 пам’ятників та пам’ятних знаків, які демонтують із київських вулиць і будівель. Згодом їх передадуть до Музею тоталітаризму.

Що стосується перейменування вулиць і об’єктів, назви яких пов’язані з країною-агресором Росією, київська влада вирішила не поспішати з ухваленням рішень, оскільки це резонансна тема.

Кличко поінформував, що влада вислухала думки та побажання мешканців столиці, а також критику. До завершення процесу перейменування планується залучити фахівців інститутів Національної академії наук України, Інституту національної пам’яті та інших установ.

– Сьогодні є запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов’язані з Росією. Але нові назви мають жити десятки, а то й сотні років .Тому процес найменувань має бути швидким, проте обґрунтованим, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що Київрада продовжила рейтингове голосування щодо перейменування об’єктів столиці до 19 червня. Воно відбуватиметься в мобільному застосунку Київ цифровий.

Зараз дивляться

Як відомо, Арка Свободи українського народу (колишня Арка дружби народів) – це скульптурна композиція в центрі Києва, на території Хрещатого парку, поблизу Європейської площі. Об’єкт був відкритий у 1982 році, в рамках святкування 1500-річчя Києва.

Спочатку під аркою знаходилися дві скульптурні групи. Одна з них –бронзова скульптура двох робітників, яка символізувала “возз’єднання України з РФ”. У квітні цього року цю скульптуру демонтували. Під час демонтажу у фігури, яка символізувала російського робітника, відвалилася голова, що багато хто сприйняв як символічний знак.

Як інформував Віталій Кличко, другу скульптурну композицію із червоного граніту планують розібрати. Вона уособлює Переяславську раду, наслідком якої стало укладання військово-політичного союзу Гетьманщини та Московського царства.