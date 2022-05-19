Май, 19 в 18:22

Оккупанты с самого утра начали хаотично обсстреливать Северодонецк Луганской области.

Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Тelegram-канале.

— Стреляют без остановки. Обстрелы продолжаются и сейчас. В основном — целенаправленные попадания именно по жилым домам, — написал Гайдай.

Данные по погибшим и пострадавшим еще уточняются, ведь обследовать территорию под обстрелами невозможно.

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Гайдай добавил, что сейчас уже известно о 12 убитых и более 40 жителей, которые получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.