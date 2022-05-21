Май, 20 в 22:12

Прокуратура идентифицировала российского захватчика, который приказывал убивать гражданских в Киевской области.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, это 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко – командир роты 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВС РФ в составе 35 общевойсковой армии.

– Прокуроры Киево-Святошинской окружной прокуратуры Киевской области совместно с полицейскими разоблачили его в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с убийством, – отметила она.

Генпрокурор утверждает, что Литвиненко был “старшим” во время оккупации Липовки Бучанского района. Без его разрешения жители села не могли выйти из дома за водой. Он распоряжался даже тем, можно ли людям оказывать медпомощь.

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По данным следствия, на исполнение преступных приказов командира роты, подчиненные военнослужащие из автоматического огнестрельного оружия ранили безоружного гражданского пожилого мужчину прямо на его дворе.

– На этом они не остановились – вскоре захватчики из танка расстреляли дом, где был ранен ими житель. Он сгорел вместе с родным домом, – рассказала Венедиктова.

Правоохранители устанавливают других соучастников этих преступлений, а также причастность Литвиненко к ранению еще двух гражданских жительниц Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе.

Венедиктова призывает людей, опознавших этого военнослужащего РФ и имеющих информацию о других его преступлениях в Украине – сообщить единый доказательный хаб или обращаться в Киевскую областную прокуратуру.

Источник: Ирина Венедиктова

Фото: Бучанский городской совет