Травень, 20 в 22:12

Прокуратура ідентифікувала російського загарбника, який наказував вбивати цивільних у Київській області.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. За її словами, це 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко – командир роти 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС РФ у складі 35 загальновійськової армії.

– Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області спільно із поліцейськими викрили його у порушені законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством, – зазначила вона.

Генпрокурорка стверджує, що Литвиненко був “старшим” під час окупації Липівки Бучанського району. Без його дозволу жителі села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу.

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За даними слідства, на виконання злочинних наказів командира роти, підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір’ї.

– На цьому вони не зупинились – невдовзі загарбники вже з танку розстріляли будинок, де був поранений ними мешканець. Він згорів разом із рідним домом, – розповіла Венедіктова.

Правоохоронці встановлюють інших співучасників цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних жительок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі.

Венедіктова закликає людей, які впізнали цього військовослужбовця РФ та мають інформацію про інші його злочини в Україні – повідомити на єдиний доказовий хаб або звертатися до Київської обласної прокуратури.

Джерело: Ірина Венедіктова

Фото: Бучанська міська рада