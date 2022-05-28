Травень, 28 в 14:33

У Харкові, який дуже постраждав від постійних обстрілів російських військ, поступово оживає ринок нерухомості. Зараз він сягнув 50% від довоєнного рівня.

Про це розповів Фактам ICTV віце-президент асоціації фахівців з нерухомості України Ігор Балака.

– У Харкові ринок нерухомості починає оживати, але поки сягнув 50% довоєнного рівня. Щодо оренди: є попит на приватні будинки та 1-2 кімнатні квартири у відносно спокійних районах Харкова. Виїхало багато студентів, іноземців, “білих комірців”, тому житла для оренди багато. На одного орендаря 3-4 потенційні орендодавці, – зазначив Ігор Балака.

За його даними, ціна на оренду житла в Харкові впала на 50%. Наприклад, якщо до повномасштабного вторгнення російських військ оренда євро-“гостинки” коштувала 5-6 тис. грн на місяць, то зараз 3-4 тис. грн на місяць.

Зараз дивляться

Оренда однокімнатної квартири зараз обійдеться у 3-5 тис. грн (до 24 лютого було від 5,5-6 тис. грн). А за двокімнатну квартиру зараз доведеться заплатити 4-5 тис. грн (було від 6,5 тис. грн).

Ігор Балака також розповів, що зараз у Харкові поновили укладання угод про купівлю-продаж житла. Його вартість також знизилася.

– Пішли перші угоди: вартість на 20% дешевша за ринкову ціну. Приміром, квартиру, яка коштувала до повномасштабної війни $50 тис., продають за $43 тис., – уточнив він.

За словами Балаки, в місті також є попит на оренду складів і комерційної нерухомості.

Варто зазначити, що через два місяці від початку повномасштабної війни в Україні вирішили відновити купівлю-продаж нерухомості. До цього робота держреєстрів була зупинена задля безпеки та захисту даних.

На початку травня Кабінет міністрів вніс зміни до правил купівлі нерухомості в Україні. Так, держреєстратори зобов’язані здійснювати перевірку покупця перед реєстрацією прав на нерухоме майно.