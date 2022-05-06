С сегодняшнего дня возобновил работу Государственный реестр вещных прав на недвижимость, впервые с начала полномасштабной войны в Украине.
До сих пор все реестры были закрыты в целях безопасности, ведь содержат информацию, которой может воспользоваться враг.
Теперь соглашения о купле-продаже имущества уже можно заключать, но не во всех областях и с определенными ограничениями.
Какие будут ограничения в военное время
В Министерстве юстиции Фактам объяснили: основные запреты должны исключить мошеннические схемы, которые процветали при купле-продаже имущества в мирное время.
Потому что сейчас правоохранительная система полностью переориентирована на войну, многие суды не работают, бороться еще и с мошенниками не хватит ресурса.
На период военного положения запрещена продажа недвижимости по доверенности. Владелец должен лично прийти к нотариусу и подписать документы.
Ведь продажа имущества по доверенности через черных нотариусов – самая распространенная схема мошенников, объясняет министр юстиции Украины Денис Малюська.
— Мы имели много случаев, когда в мирное время отчуждали имущество по доверенности, о которой владелец даже не слышал, не видел и представителя никогда не знал. Так же будет ограничена перепродажа, то есть, если кто-то приобрел недвижимое имущество, он сможет продать его не раньше, чем через месяц после покупки, – объясняет Денис Малюська.
Из-за запрета продажи по доверенности граждане, выехавшие за границу, в военное время продать свои квадратные метры не смогут. Для этого им надо будет вернуться в Украину.
Запрещена купля-продажа квартир или коммерческой недвижимости на временно оккупированных территориях, все реестры в этих областях закрыты.
Это Донецкая область, АР Крым, Херсонская область, неподконтрольные Украине районы Харьковской, Николаевской, Запорожской области.
В регионах, которые приближены к боевым действиям, будут ограничения, Минюст будет снимать их в зависимости от ситуации.
Есть территориальное ограничение, оформить сделку по купле-продаже недвижимого имущества можно будет только на территории области, где оно расположено. То есть, если захотите купить квартиру во Львове, то придется обращаться исключительно к львовским нотариусам.
Удостоверять сделки о купле-продаже недвижимости смогут лишь нотариусы с чистой репутацией. Минюст сформировал перечень таких, его обнародовали на сайте. Список будут постоянно обновлять.
Нотариусы отмечают, решение восстановить рынок недвижимости на третий месяц полномасштабной войны было крайне необходимо.
— Более 70 дней войны без возможности что-то продать, очень сложно. У наших граждан, переселившихся из центральных областей, с Востока, практически не остается ресурсов. По обращениям людей, фактически на 3-4 неделю войны они из карманов уже доставали последние запасы.
Далее уже, для того, чтобы жить или передислоцировать бизнес, очень нужно людям совершать сделки по купле-продаже. Нотариат будет делать все, чтобы это было безопасно, – отмечает нотариус Инна Бернадская.
Что сейчас с ценами на жилье?
Спрос на недвижимость, разумеется, крайне низок. В западных областях, где безопаснее всего и больше всего переселенцев, люди интересуются жильем в новостройках, но покупать не решаются.
Каждый ракетный обстрел усиливает опасения, говорят в одной из строительных компаний.
Цены на квадратные метры большинство застройщиков не пересматривали, кое-где подорожание на 3-5%. Дальше все будет зависеть от стоимости стройматериалов.
Зато на вторичном рынке из объявлений, которые уже начали публиковать, рост от 10% до 20% на отремонтированные квартиры с мебелью, говорят риелторы.
Как и с арендой, подорожали квартиры в западных областях, в столице и регионах, к которым ближе всего боевые действия, цены точно упадут.
Если ситуация в стране не будет ухудшаться, по прогнозам риелторов, рынок недвижимости и цены в Украине стабилизируются летом.