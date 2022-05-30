Не берите российские паспорта: Верещук призвала украинцев выезжать из оккупированных территорий

Май, 29 в 23:36

Полномасштабная война в Украине может длиться дольше, чем ожидалось, и стать более кровавой, чем первоначально представляли. Однако Украина будет бороться за свои территории и отвоюет свою землю.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что не нужно оставаться на временно оккупированных территориях и призвала украинцев не брать российские паспорта.

— Эта война, возможно, будет длиннее, чем ожидалось. Землю свою мы не отдадим. Мы за нее сражаемся, мы ее отвоюем. Возможно, эта война будет более кровавой, чем мы представляли. После 24 февраля жизнь всех украинцев изменилась. Особенно это касается тех, кто сейчас проживает на временно оккупированных территориях. Им сейчас очень непросто. Многие из них сейчас должны принимать тяжелые судьбоносные решения для себя и своих семей, — подчеркнула Верещук.

Как министр, она посоветовала гражданам искать возможности и пути, чтобы переехать на подконтрольную Украине территорию, потому что в первую очередь это будет безопасно для мирных жителей и украинских детей.

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