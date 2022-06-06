ДВРЗ в Киеве в руинах и никакой бронетехники: Лещенко разоблачил очередной фейк РФ

Июнь, 06 в 16:44

Россия пыталась оправдать ракетный удар по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве утром 5 июня тем, что там якобы была военная техника, в частности, танки Т-72, ​​полученные Украиной от партнеров. Однако уже все убедились, что это ложь.

Об этом заявил на брифинге советник главы Офиса президента Сергей Лещенко и показал осколок российской ракеты.

– На выходных РФ нанесла удар крылатыми ракетами по Киеву, по территории ДВРЗ. Оправдывая этот шаг, государство-агрессор заявило, что таким образом пытается предотвратить поставки бронетехники от союзников Украины, в частности танков Т-72, ​​якобы находящихся в корпусах завода. Я лично побывал на территории Дарницкого вагоноремонтного завода и могу утверждать, что заявления Минобороны РФ являются ложью. Там есть обломки крылатых ракет, которыми Россия бомбит гражданское предприятие на территории Киева, на котором нет никакой бронетехники. Это предприятие занимается ремонтом грузовых вагонов для перевозки железной руды и зерна, – сказал он.

По его словам, в результате ракетного удара на территории завода разрушены кузница, механический и деревообрабатывающий цеха.

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– Там побывало более 100 журналистов украинских и мировых СМИ, чтобы в этом убедиться. Завод в развалинах, а бронетехники как не было, так нет. Другие цеха также показали журналистам, чтобы все убедились, что там тоже нет никаких танков, – рассказал Лещенко.

Представитель ОП также сообщил, что после того, как мировые медиа побывали на территории ДВРЗ, российские пропагандисты опубликовали видео, на котором нет бронетехники, в то же время они продолжают утверждать, что якобы там находились танки Т-72.

Лещенко сказал, что РФ продолжает использовать детей для оправдания агрессивной войны против Украины.

– Я уже рассказывал о мальчике Алеше из Белгородской области, который встречает танки с цветами, которого поместили на шоколад, он стал героем муралов. Теперь российские пропагандистские медиа публикуют видео якобы счастливой девочки из Харьковской области, которая рада видеть российских десантников как “спасителей и защитников”. В то же время сама девочка ничего не говорит, а просто звучит закадровая музыка, – сказал он.

5 июня около 6.00 РФ обстреляла Киев ракетами, четыре из которых попали в Дарницкий вагоноремонтный завод на левом берегу столицы. Жертв, к счастью нет, ранен один железнодорожник.