ДВРЗ у Києві в руїнах і жодної бронетехніки: Лещенко викрив черговий фейк РФ

Червень, 06 в 16:44

Росія намагалася виправдати ракетний удар по Дарницькому вагоноремонтному заводу у Києві вранці 5 червня тим, що там нібито була військова техніка, зокрема танки Т-72, отримані Україною від партнерів. Проте вже всі переконалися, що це брехня.

Про це заявив на брифінгу радник голови Офісу президента Сергій Лещенко і показав уламок російської ракети.

– На вихідних РФ завдала удару крилатими ракетами по Києву, по території ДВРЗ. Виправдовуючи цей крок, держава-агресор заявила, що в такий спосіб намагається запобігти постачанню бронетехніки від союзників України, зокрема танків Т-72, які нібито знаходяться в корпусах заводу. Я особисто побував на території Дарницького вагоноремонтного заводу і можу стверджувати, що заяви Міноборони РФ є брехнею. Там є уламки крилатих ракет, якими Росія бомбить цивільне підприємство на території Києва, на якому немає жодної бронетехніки. Це підприємство займається ремонтом вантажних вагонів для перевезення залізної руди та зерна, – наголосив він.

За його словами, внаслідок ракетного удару на території заводу зруйновано кузню, механічний та деревообробний цехи.

Зараз дивляться

– Там побували більше 100 журналістів українських та світових ЗМІ, щоб у цьому переконатися. Завод в руїнах, а бронетехніки як не було, так немає. Інші цехи також показали журналістам, щоб усі переконалися, що там також немає жодних танків, – розповів Лещенко.

Представник ОП також повідомив, що після того, як світові медіа побували на території ДВРЗ, російські пропагандисти опублікували відео, на якому немає бронетехніки, водночас вони продовжують стверджувати, що нібито там були розміщені танки Т-72.

Лещенко сказав, що РФ продовжує використовувати дітей для виправдання агресивної вйни проти України.

– Я вже розповідав про хлопчика Альошу із Бєлгородської області, який зустрічає танки з квітами, якого помістили на шоколад, він став героєм муралів. Тепер російські пропагандистські медіа публікують відео нібито щасливої дівчинки із Харківської області, яка рада бачити російських десантників як “спасителей и защитников”. Водночас сама дівчинка нічого не говорить, а просто лунає закадрова музика, – наголосив він.

5 червня близько 6.00 РФ обстріляла Київ ракетами, чотири з яких влучили у Дарницький вагоноремонтний завод на лівому березі столиці. Жертв, на щастя, нема, поранено одного залізничника.