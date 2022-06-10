Июнь, 10 в 16:15

В воскресенье, 12 июня, чешский перевозчик RegioJet запустит регулярное железнодорожное сообщение между Прагой, Львовом и Киевом.

Согласно данным на сайте перевозчика, поезд будет курсировать ежедневно по маршруту Прага – Киев и обратно через польский город Перемышль.

Он будет останавливаться в нескольких городах Украины: Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винница и Киев. Первый ночной рейс запланирован на 12 июня.

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Маршрут поезда следующий: Прага – Пардубице – Чешский Тешин – Забржег на Мораве – Оломоуц – Острава (Svinov) – Острава – Богумин – Краков – Перемышль – Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винница – Киев. В обратном направлении из Киева поезд будет ехать через те же населенные пункты.

Пассажирам, следующим из Чехии в Украину, нужно будет в Перемышле пересесть на украинский поезд.

– С 12 июня мы продолжаем регулярное курсирование ночных поездов в Украину! Поезд будет курсировать ежедневно в обоих направлениях из Праги через Перемышль во Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винницу и Киев. Ночным поездом вы с комфортом доберетесь до польского города Перемышль, где состоится пересадка на поезд украинского перевозчика, который доставит вас к месту назначения, — отметили в пресс-службе RegioJet.

Для украинцев перевозчик установил демократические цены на билеты:

• Прага-Львов – 287 грн (229 крон);

• Прага-Тернополь – 434 грн (339 крон);

• Прага-Хмельницкий – 541 грн (419 крон);

• Прага-Винница – 629 грн (489 крон);

• Прага-Киев – 826 грн (639 крон).

Такой же будет стоимость билетов и в обратном направлении.

Указанные цены действительны с 12 июня и только для граждан Украины.

Можно выбрать спальные вагоны или вагоны типа стандарт.

В стоимость билета входит: легкий завтрак, ужин, постельное белье, перевозка всего багажа. Во время путешествия можно будет приобрести другие продукты из меню, а также воспользоваться рядом услуг: бесплатный Wi-Fi, бесплатный кофе, розетки и т.д.

Как отметили в пресс-службе перевозчика, запуская регулярные рейсы, RegioJet реагирует на высокий спрос со стороны украинцев, которые хотят вернуться к родственникам и друзьям.

Источник: RegioJet