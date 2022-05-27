Май, 27 в 17:57

Укрзализныця сообщила о расписании ночного поезда Киев — Перемышль, а также о вариантах удобной пересадки на другие пассажирские составы, курсирующие на территории Польши и Австрии.

— Поезд №53/54 Киев — Перемышль будет отправляться с 11 июня из Киева в 19.48 и прибывать в Перемышль на следующий день в 07.21. В обратном направлении поезд начнет курсировать с 12 июня, будет отправляться в 18.39 и прибывать в Киев в 09.21, — говорится в сообщении Укрзализныци.

Пассажиры указанного рейса будут иметь удобную пересадку на поезда, которые курсируют в другие города Польши и Австрии.

Так, по прибытии в 07.21 в Перемышль можно пересесть в 10.21 на поезд Интерсити №105 Перемышль — Вена — Грац.

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Также можно удобно пересесть на поезд Интерсити №3804 Перемышль — Щецин, который курсирует, в частности, через города Краков, Катовице, Вроцлав, Зеленая Гура, Щецин.

В обратном направлении можно также воспользоваться поездами, курсирующими в Польше и Австрии, для пересадки на поезд №54/53 Перемышль — Киев.

Так, поезд №104 Грац — Вена — Перемышль отправляется в 05.26 из Граца и в 08.10 из Вены и прибывает в Перемышль в 17.03.

Поезд №73104 Вроцлав — Пшемысль отправляется в 09.10 и прибывает в Перемышль в 16.59. Он делает остановки, в частности, в Кракове, Тарнуви и Дембице.

Напомним, с 1 июня меняются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок в Польше. С первого дня лета пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и до таких городов: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешов, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными.