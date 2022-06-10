Червень, 10 в 16:15

У неділю, 12 червня, чеський перевізник RegioJet запустить регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом.

Згідно з даними на сайті перевізника, потяг курсуватиме щоденно за маршрутом Прага – Київ та у зворотньому напрямку через польське місто Перемишль.

Він зупинятиметься у кількох містах України: Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця та Київ. Перший нічний рейс запланований на 12 червня.

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Маршрут поїзда наступний: Прага – Пардубіце – Чеський Тешин – Забржег на Мораві – Оломоуц – Острава (Svinov) – Острава – Богумін – Краків – Перемишль – Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Київ. У зворотному напрямку з Києва потяг їхатиме через ті ж населені пункти.

Пасажирам, які прямують з Чехії до України, потрібно буде в Перемишлі пересісти на український потяг.

– Від 12 червня ми продовжуємо регулярне курсування нічних поїздів в Україну! Потяг курсуватиме щодня в обох напрямках із Праги через Перемишль до Львова, Тернополя, Хмельницька, Вінниці та Києва. Нічним потягом ви з комфортом дістанетеся до польського міста Перемишль, де відбудеться пересадка на потяг українського перевізника, котрий вас доправить до місця призначення, – наголосили в пресслужбі RegioJet.

Для українців перевізник встановив демократичні ціни на квитки:

• Прага-Львів – 287 грн (229 крон);

• Прага-Тернопіль – 434 грн (339 крон);

• Прага-Хмельницький – 541 грн (419 крон);

• Прага-Вінниця – 629 грн (489 крон);

• Прага-Київ – 826 грн (639 крон).

Такою ж буде вартість квитків і в зворотньому напрямку.

Зазначені ціни дійсні від 12 червня і лише для громадян України.

Можна обрати спальні вагони або вагони типу стандарт.

У вартість квитка входить: легкий сніданок, вечеря, постільна білизна, перевезення всього багажу. Під час подорожі буде можливість придбати інші продукти з меню, а також скористатися низкою послуг: безкоштовний Wi-Fi, безкоштовна кава, розетки тощо.

Як наголосили в пресслужбі перевізника, запускаючи регулярні рейси, RegioJet реагує на високий попит з боку українців, які хочуть повернутися до родичів та друзів.

Джерело: RegioJet