Оккупанты ведут наступление в направлении Воздвиженка – Роты, где имеют частичный успех – Генштаб
Начались 107 сутки героического противостояния ВСУ и всего украинского народа российскому захватчику. Враг безуспешно пытался захватить Северодонецк и наступал в направлении населенных пунктом Воздвиженка – Роты.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
На Слобожанском направлении в 30 батальонных тактических групп противника ведут боевые действия. А на Славянском направлении оккупанты пытаются подготовиться к наступлению.
Так, захватчики на Северодонецком направлении безуспешно пытаются установить полный контроль над городом Северодонецк, там продолжаются тяжелые бои.
На Бахмутском направлении оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Нырково и Николаевка. Однако ВСУ нанесли удар и оккупанты с потерями отступили.
– Противник ведет наступление в направлении Воздвиженка – Роты, имеет частичный успех, закрепляется на занятых рубежах, – подчеркивают в Генштабе.
За прошедшие сутки было уничтожено 10 танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника.
Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.