Июнь, 10 в 7:47

Начались 107 сутки героического противостояния ВСУ и всего украинского народа российскому захватчику. Враг безуспешно пытался захватить Северодонецк и наступал в направлении населенных пунктом Воздвиженка – Роты.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

На Слобожанском направлении в 30 батальонных тактических групп противника ведут боевые действия. А на Славянском направлении оккупанты пытаются подготовиться к наступлению.

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Так, захватчики на Северодонецком направлении безуспешно пытаются установить полный контроль над городом Северодонецк, там продолжаются тяжелые бои.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Нырково и Николаевка. Однако ВСУ нанесли удар и оккупанты с потерями отступили.

– Противник ведет наступление в направлении Воздвиженка – Роты, имеет частичный успех, закрепляется на занятых рубежах, – подчеркивают в Генштабе.

За прошедшие сутки было уничтожено 10 танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника.

Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.