Червень, 10 в 7:47

Розпочалася 107-ма доба героїчного протистояння ЗСУ та всього українського народу російському загарбнику. Ворог без успіху намагався захопити Сєвєродонецьк та наступав у напрямку Воздвиженка – Роти.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку до 30 батальйонних тактичних груп противника ведуть бойові дії. А на Слов’янському напрямку окупанти намагаються підготуватися до наступу.

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Так, загарбники на Сєвєродонецькому напрямку без успіху намагаються встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, там тривають важкі бої.

На Бахмутському напрямку окупанти намагались вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Проте ЗСУ завдали удару і окупанти з втратами відступили.

– Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка – Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах, – наголошують у Генштабі.

За минулу добу знищено 10 танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу Орлан-10.