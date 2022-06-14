Июнь, 14 в 14:55

Из-за развязанной Россией полномасштабной войны около 300 тыс. граждан Украины, оказавшихся на временно оккупированных территориях, не могут сейчас получить свои пенсии.

Об этом рассказала во время телемарафона министр социальной политики Украины Марина Лазебная, комментируя ситуацию с социальными выплатами.

Министр отметила, что, несмотря на войну и проблемы в экономике, в Украине не сократили ни одной социальной выплаты.

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– Мы продолжаем стопроцентное финансирование всех социальных выплат, независимо от территории, где проживает пенсионер или человек, получавший соцвыплату. Даже если человек переехал за границу… Конечно, у нас есть проблемы с возможностью для людей использовать средства на временно оккупированной территории, — заявила Лазебная.

Она объяснила, что в случае выплат пенсий на банковскую карточку люди продолжают получать средства. Если же человек получал деньги через Укрпочту, “то это вопрос, может ли почтальон ему донести”.

– У нас есть два субъекта, которые доставляют пенсии: это банки и Укрпочта. Мы видим около 300 тыс. человек, которым мы не можем доставить, — подчеркнула Лазебная.

Министр уточнила, что сейчас разработаны два механизма выплаты пенсий украинцам:

• Если Укрпочта на определенной территории не работает, то человеку открывают счет в Ощадбанке по умолчанию, и его пенсия сохраняется на этом счете.

• Второй механизм – это зеркальный алгоритм: если банк не работает – почта должна доставить человеку пенсию.

Лазебная отметила, что пенсия украинцев, находящихся на оккупированных территориях, сохраняется. Они смогут ее получить при выезде на подконтрольную Киеву территорию двумя способами:

• обратиться в отделение Ощадбанка с паспортом и идентификационным кодом;

• позвонить в колл-центр Укрпочты и сообщить свое новое место жительства, куда можно доставить пенсию.

Лазебная также напомнила, что для людей, выезжающих на подконтрольную Украине территорию, создана программа, в которой задействованы Укрзализныця и Укрпочта. Речь идет о мгновенных разовых выплатах внутренним переселенцам в эвакуационном поезде в размере 2 тыс. грн на каждого человека старше 18 лет и 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью.

На днях Кабинет министров урегулировал вопрос о соцвыплатах и пенсиях на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий, где не работают украинские банки. Теперь граждане в этих регионах будут получать выплаты через Укрпочту.