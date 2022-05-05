Разовые выплаты гражданам, эвакуированным из районов проведения военных действий в Украине, будет производить Укрпочта.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров Украины № 506 от 29 апреля 2022 года.

Этим документом правительство возложило на Укрпочту ряд дополнительных задач, расширив свое постановление № 305 от 17 марта этого года (Об особенностях работы акционерного общества Укрпочта в условиях военного положения).

Согласно новому постановлению Кабмина, к задачам национального почтового оператора – Укрпочты добавилось:

• осуществление разовых выплат наличных средств людям, эвакуированным из населенных пунктов, расположенных в районах проведения военных/боевых действий, в безопасные регионы Украины;

• осуществление выплат авиаперевозчикам за перевозку грузов гуманитарной помощи и других грузов.

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Укрпочта будет осуществлять выплаты гражданам на основании сведений об эвакуированных лицах, полученных от Укрзализныци. Информация будет поступать по каждому эвакуационному поезду в день его прибытия на железнодорожную станцию, где находится промежуточный/приемный пункт эвакуации граждан.

Как известно, внутренне перемещенные лица в Украине могут получить от государства по 2 тыс. грн на человека в виде пособия на проживание и по 3 тыс. грн на детей.

С мая право на помощь имеют украинцы только из конкретных регионов, перечень которых утверждает Кабмин, или те, кто из-за войны остался без жилья. Речь идет о регионах Украины, где ведутся бои, или они находятся под временной оккупацией российских захватчиком.

Кроме того, с помощью Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине запустили программу выплаты пособия в размере 2 220 грн на каждого члена домохозяйства в месяц (в течение трех месяцев). Этой дополнительной к государственным программам поддержкой планируется охватить около 500 тыс. человек.

Фото: Укрпочта