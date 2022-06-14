Червень, 14 в 14:55

Через розв’язану Росією повномасштабну війну близько 300 тис. громадян України, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, не можуть зараз отримати свої пенсії.

Про це розповіла під час телемарафону міністр соціальної політики України Марина Лазебна, коментуючи ситуацію з соціальними виплатами.

Міністр зазначила, що, попри війну та проблеми в економіці, в Україні не скоротили жодної соціальної виплати.

Зараз дивляться

– Ми продовжуємо стовідсоткове фінансування всіх соціальних виплат, незалежно від території, де проживає пенсіонер чи людина, яка отримувала соцвиплату. Навіть якщо людина переїхала за кордон… Звісно, у нас є проблеми з можливістю для людей скористатися коштами на тимчасово окупованій території, – заявила Лазебна.

Вона пояснила, що у разі виплат пенсій на банківську картку, люди продовжують отримувати кошти. Якщо ж людина отримував гроші через Укрпошту, “то це питання, чи може поштар їй донести”.

– У нас є два суб’єкти, які доставляють пенсії: це банки і Укрпошта. Ми бачимо десь 300 тис. людей, яким ми не можемо доставити, – наголосила Лазебна.

Міністр уточнила, що зараз розроблено два механізми виплати пенсій українцям:

• Якщо Укрпошта на певній території не працює, то людині відкривають рахунок в Ощадбанку за замовчуванням, і її пенсія зберігається на цьому рахунку.

• Другий механізм – це дзеркальний алгоритм: якщо банк не працює – тоді пошта повинна доставити людині пенсію.

Лазебна зазначила, що пенсія українців, які перебувають на окупованих територіях, зберігається. Вони зможуть її отримати при виїзді на підконтрольну Києву територію двома способами:

• звернутися до відділення Ощадбанку з паспортом та ідентифікаційним кодом;

• зателефонувати до кол-центру Укрпошти та повідомити своє нове місце проживання, куди можна доставити пенсію.

Лазебна також нагадала, що для людей, які виїжджають на підконтрольну Україні територію, створено програму, в якій задіяні Укрзалізниця та Укрпошта. Йдеться про миттєві разові виплати внутрішнім переселенцям в евакуаційному поїзді у розмірі 2 тис. грн на кожну людину старше 18 років та 3 тис. грн на кожну дитину чи особу з інвалідністю.

Днями Кабінет міністрів врегулював питання про соцвиплати та пенсії на тимчасово окупованих територіях та у зоні бойових дій, де не працюють українські банки. Тепер громадяни в цих регіонах отримуватимуть виплати через Укрпошту.