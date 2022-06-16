Оксана Соколова: Московские СМИ заявили о сенсационной находке в Мариуполе

Июнь, 16 в 18:26

В новом дайджесте европейской поддержки ведущая ICTV Оксана Соколова разбила очередной фейк, распространенный российской пропагандой.

В проекте Євротиждень Оксана Соколова, при поддержке своей команды Факты тыжня на ICTV, рассказывает о поступающей нам каждый день пошаговой помощи от партнеров из Евросоюза.

В частности, на прошлой неделе Еврокомиссия запустила проект на €7,25 млн для поддержки работы Международного уголовного суда.

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Еврокомиссия также создала новые возможности для украинских стартапов через Европейский инновационный совет. €20 млн будут распределены между двумя сотнями маленьких технологических компаний. Это поможет украинским инноваторам выйти на европейские рынки и стать движущей силой для восстановления экономики нашей страны.

Кроме европейской помощи, руководительница Фактов тыжня на ICTV заострила внимание на российской пропаганде, которая не перестает “пробивать дно”.

— Россия продолжает штамповать фейки, моделируя выгодную для себя, но несуществующую реальность. Очередную порцию разобрали на ресурсе EUvsDisinfo. Московские СМИ заявили о “сенсационной” находке в Мариуполе — документ, мол, “потерял” полк Азов, а доблестные российские журналисты нашли. Оказывается, у азовцев был “приказ” размещать огневые позиции в населенных пунктах, вблизи школ, — рассказывает Оксана.

Документ пропагандисты выдавали якобы за настоящий, потому что написанный на украинском языке, но подделку засветил жирный ляп – шпамп Секретно.

— Никак не отвыкнут россияне от старых советских установок. Это в КГБ когда-то был гриф Совершенно секретно. Но этот гриф давно не используется в украинской документации. У нас давно уже официально украинское слово Таємно. На самом деле это Кремль приказывает базироваться в школах и обстреливать наши больницы, — подчеркивает ведущая.

Доверяйте только проверенным источникам. Следите за дайджестом европейской поддержки.