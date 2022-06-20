Украинцы чувствуют колоссальную поддержку: Зеленский о визите Бена Стиллера
Многие известные люди поддерживают украинцев во время полномасштабной войны, что подтверждает визит американского киноактера, продюсера и сценариста Бена Стиллера. Он посетил Ирпень и Макаров, которые ранее были под временной оккупацией российской армии.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ценит людей, которые находятся рядом и оказывают помощь в непростое для государства время.
– Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера еще раз это подтверждает. Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом, — подчеркнул Зеленский.
Глава Макаровского поселкового совета Вадим Токар отметил, что в общину приехали посол ООН Бен Стиллер и представительница Управления Верховного комиссара ООН в Украине Каролина Биллин.
— Сегодня нашу общину с визитом вежливости посетили известный голливудский актер, он же посол доброй воли ООН Бен Стиллер и представитель Управления Верховного комиссара ООН в Украине Каролина Биллин, — отметил Токар.