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Факты / Украина / Общество

Украинцы чувствуют колоссальную поддержку: Зеленский о визите Бена Стиллера

Юля Захарченко, редактор ленты
Украинцы чувствуют колоссальную поддержку: Зеленский о визите Бена Стиллера
Фото: Depositphotos

Многие известные люди поддерживают украинцев во время полномасштабной войны, что подтверждает визит американского киноактера, продюсера и сценариста Бена Стиллера. Он посетил Ирпень и Макаров, которые ранее были под временной оккупацией российской армии.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ценит людей, которые находятся рядом и оказывают помощь в непростое для государства время.

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– Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера еще раз это подтверждает. Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом, — подчеркнул Зеленский.

Глава Макаровского поселкового совета Вадим Токар отметил, что в общину приехали посол ООН Бен Стиллер и представительница Управления Верховного комиссара ООН в Украине Каролина Биллин.

Фото: Макаровская община

— Сегодня нашу общину с визитом вежливости посетили известный голливудский актер, он же посол доброй воли ООН Бен Стиллер и представитель Управления Верховного комиссара ООН в Украине Каролина Биллин, — отметил Токар.

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