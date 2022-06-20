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Факти / Україна / Суспільство

Українці відчувають колосальну підтримку: Зеленський про візит Бена Стіллера

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Українці відчувають колосальну підтримку: Зеленський про візит Бена Стіллера
Фото: Depositphotos

Багато відомих людей підтримують українців під час повномасштабної війни, про що вкотре підтверджує візит американського кіноактора, продюсера та сценариста Бена Стіллера. Він завітав до Ірпеня та Макарова, які раніше перебували під тимчасовою окупацією російської армії.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна цінує людей, які перебувають поруч та надають допомогу в непростий для держави час.

– Українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей. І візит Бена Стіллера вкотре це підтверджує. Ваша поїздка до Ірпеня та Макарова, зустрічі з нашими людьми багато про що говорять. Цінуємо, що в цей непростий для нашої країни час ви поруч, – наголосив Зеленський.

Глава Макарівської селищної ради Вадим Токар зазначив, що до громади завітав посол ООН Бен Стіллер та представниця Управління Верховного комісара ООН в Україні Кароліна Біллін.

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Фото: Макарівська громада

– Сьогодні нашу громаду з візитом ввічливості відвідав відомий голлівудський актор, водночас посол доброї волі ООН Бен Стіллер та представниця Управління Верховного комісара ООН в Україні Кароліна Біллін, – зазначив Токар.

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