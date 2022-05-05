Российская пропаганда с каждым днем старается все более дерзко лгать как собственным гражданам, так и международному сообществу.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

По его словам, наиболее примитивным фейком российской пропаганды стала новость о визите американской актрисы Анджелины Джоли в Украину.

Российская пропаганда заявила, что визит Джоли был срочно организован с целью якобы отвлечь внимание от ситуации в Мариуполе и Азовстали. Такая новость была опубликована на российском федеральном телеканале Россия24.

— Могу утверждать, что ее визит состоялся по инициативе самой американской актрисы. Такая ложь на таком высоком уровне в очередной раз доказывает, что верить российским властям нельзя. Она даже на официальном уровне готова говорить на черное — белое. Причина лжи в случае с Анджелиной Джоли — это то, что мировое сообщество обратило внимание на те бесчинства, которые выполняют россияне на украинской территории, — отметил Лещенко.

Лещенко сообщил и о еще один фейк от Россия24. Россияне опубликовали новость, что якобы Украина демонстративная отказалась от жителей Херсонской области, отключив там мобильная связь.

— Это ложь. Украина не отключала мобильную связь для Херсонщины, эта связь исчезла из-за уничтожения инфраструктуры в результате боевых действий, развязанных самой Россией, — отмечает Лещенко.

Лещенко также упомянул и о приезде главного пропагандиста РФ Владимира Соловьева во временно оккупированный Мариуполь.

Related video

На фото, опубликованном в российских СМИ, Соловьев стоит у комбината им. Ильича в шлеме и бронежилете.

— Соловьев почему-то не ходит по городу без бронежилета и шлема, хотя уже не первую неделю россияне утверждают, что они все контролируют в этом городе и полностью окружили так называемых, как они врут, “националистов” на Азовстали, — говорит Лещенко.

Еще один фейк от российской пропаганды — видео российского журналиста Александра Коца, где он сообщает о сбитии ПВО РФ украинских байрактаров.

— В чем ложь? Ложь заключается в том, что по русской же версии, они уже давно уничтожили все украинские байрактары. Они еще в марте сообщили об уничтожении предпоследнего украинского байрактара. Потом, на прошлой неделе, они говорили, что уничтожили украинские байрактары над Россией. На этой неделе, они уже сообщили о сбитии трех байрактаров, — говорит Лещенко.

Лещенко призвал украинцев быть бдительными и верить только проверенной информации из официальных источников.