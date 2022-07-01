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Факты / Украина / Общество

Электронный кабинет абитуриента 2022: как создать и сроки регистрации

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Электронный кабинет абитуриента 2022: как создать и сроки регистрации
Фото: Pexels

Чтобы подать заявку на поступление в вуз, абитуриенты должны иметь собственный электронный кабинет.

Как создать электронный кабинет абитуриента — читайте в материале Фактов ICTV.

Сроки регистрации

Основные сроки регистрации электронного кабинета в этом году следующие:

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  • поступление для получения профессионального высшего образования (на основе девяти классов): 23 июня — 31 октября;
  • для получения высшего образования (степени Бакалавр) на основе 11 классов: 01 июля — 31 октября;
  • поступление для получения степени Магистр (на основе диплома бакалавра): 1 августа — 31 октября;
  • поступление для получения высшего образования (на основе диплома профессионального младшего бакалавра): 1 июля — 31 октября.

Регистрация кабинета

Поэтому, чтобы иметь возможность подавать заявки в вуз, необходимо зарегистрировать собственный электронный кабинет абитуриента:

  • заполните необходимые поля — укажите собственный электронный адрес, придумайте пароль (не менее шести символов) и выберите, на какой уровень обучения поступаете (бакалавр, магистр, младший бакалавр);

  • далее вам необходимо указать серию и номер документа, на базе которого вы поступаете;
  • укажите все необходимые данные;
  • нажмите кнопку Зарегистрировать;
  • на экране может появиться окно для Дополнительной идентификации личности;

  • выберите тип документа для идентификации и укажите его номер;
  • на экране отобразится сообщение об успешной регистрации и на указанный электронный адрес поступит письмо активации;
  • найдите письмо на почте и нажмите на ссылку, которая там будет (на активацию кабинета уйдет не более 15 минут).

Если все успешно активировалось, вы увидите соответствующее сообщение. Теперь можете заходить в кабинет — просто введите ваш логин (электронный адрес) и пароль.

Вот и все! Электронный кабинет создан.

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