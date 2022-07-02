Июль, 01 в 23:32

Президент Владимир Зеленский в своем новом обращении вспомнил о масштабных ракетных обстрелах по Николаеву и Сергеевке в Одесской области.

— Три крылатые ракеты по Сергеевке. Также ракеты по Затоке. Сразу 12 ракет ударили по Николаеву – по разным объектам в городе. Это всего за одну ночь и утро. Мои соболезнования родным и близким всех, чьи жизни были отняты такими ударами, — отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что Россия прибегает к терроризму такими ракетными ударами по людям.

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— Я подчеркиваю: это сознательный, целеустремленный российский террор, а не какие-то ошибки или случайное попадание ракет. Убиты четыре человека из одной семьи… Убит парень, 12 лет, звали Дмитрий. К настоящему времени всего в списке погибших – 21 человек, около 40 – ранены. Цифры менялись и меняются весь день, к сожалению, количество погибших растет, – добавил Зеленский.

Также в своем обращении он поблагодарил США за принятие нового пакета поддержки.

— Я особенно благодарен США и лично Байдену за новый пакет поддержки для Украины, содержащий очень мощные системы NASAMS. Зенитный ракетный комплекс, существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали ради такой поставки. В общей сложности этот пакет стоит $820 млн и, кроме NASAMS, содержит также боеприпасы для артиллерии и радары, — отметил президент.