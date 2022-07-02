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NASAMS суттєво посилить протиповітряну оборону: Зеленський про підтримку США

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
NASAMS суттєво посилить протиповітряну оборону: Зеленський про підтримку США
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у своєму новому зверненню згадав про масштабні ракетні обстріли по Миколаєву та Сергіївці на Одещині.

– Три крилаті ракети по Сергіївці. Також ракети по Затоці. Одразу 12 ракет вдарили по Миколаєву – по різних обʼєктах у місті. Це лише за одну ніч і ранок. Мої співчуття рідним і близьким усіх, чиї життя були забрані такими ударами, – зазначив український лідер.

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