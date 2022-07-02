Июль, 02 в 8:33

В Херсонской области российские войска промахнулись и ударили с воздуха по своим же позициям. Об этом сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью Фейгин Live.

По его словам, армия РФ очень сильно накрыла свои позиции. Однако сейчас неизвестны точные потери российских оккупантов в результате авиационного удара.

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– У нас интересная новость. Российская авиация промахнулась и накрыла свои позиции в Херсонской области. К тому же очень хорошо попала, – отметил советник главы Офиса президента.

В Оперативном командовании Юг рассказали, что оккупанты пытаются найти украинские позиции и узнать о намерениях Вооруженных сил Украины с помощью воздушной разведки в Херсонской области. ВСУ ударили по двум вражеским беспилотникам и успешно их ликвидировали.