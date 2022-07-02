Липень, 02 в 8:33

У Херсонській області російські війська промахнулися та вдарили з повітря по своїх же позиціях. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Фейгін Live.

За його словами, армія РФ дуже сильно накрила власні позиції. Однак зараз невідомі точні втрати російських окупантів внаслідок авіаційного удару.

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– У нас цікава новина. Російська авіація промахнулася та накрила свої ж позиції в Херсонській області. До того ж дуже добре влучила, – зазначив радник глави Офісу президента.

В Оперативному командуванні Південь розповіли, що окупанти намагаються знайти українські позиції та дізнатися про наміри Збройних сил України за допомогою повітряної розвідки у Херсонській області. ЗСУ вдарили по двох ворожих безпілотниках та успішно їх ліквідували.