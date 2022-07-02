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Маріуполь – це Україна: окупанти почали чергову хвилю фільтрації через збільшення спротиву

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Маріуполь – це Україна: окупанти почали чергову хвилю фільтрації через збільшення спротиву
Фото: Depositphotos

У Маріуполі зростає спротив українців, через що російські війська розпочали чергову хвилю перевірок та фільтрації. Навіть люди, які вже пройшли фільтрацію, змушені проходити додатковий допит ФСБ Росії під час в’їзду на територію Запорізької області.

Про це повідомив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, наступного тижня хвиля обшуків та перевірок дійде й до міста.

Фото: Петро Андрющенко

– Маріуполь. На зараз. Гуманітарний штаб окупантів в ТЦ Метро. Спротив. Спротив у Маріуполі повільно, однак набирає обертів. Необхідно змиритися, що Маріуполь – це українське місто, – вважає радник мера.

Андрющенко попередив, що наступного тижня додаткові фільтрації та допити ФСБ Росії можуть відбуватися на території Маріуполя, тому що російські найманці бояться посилення опору громадян України.

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