Июль, 02 в 13:01

В Киеве задержали директора одной из столичных школ, которая координировала российскую агентуру. Группа разведывала оборонные позиции Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, передавала российским наемникам информацию об общественно-политических настроениях украинцев.

По данным Службы безопасности Украины, для обмена разведданными и передачи информации кураторы из Москвы использовали мессенджеры.

Сейчас смотрят

Оккупанты обещали директору школы должность так называемого министра образования в рядах марионеточной администрации России. Однако российская агентура не реализовала свои планы, потому что правоохранители прекратили ее деятельность и задержали координатора.

Также обезвредили преступную группировку, которая сбывала данные по оборонным предприятиям, специальным учреждениям сферы связи и защиты информации.

Полученные сведения они продавали через анонимную интернет-платформу DarkNet, доступ к которой возможен только через специальное программное обеспечение. В состав преступной группы входил представитель Государственной налоговой службы, который имел доступ к закрытым базам данных украинских предприятий. Свои услуги они предлагали на тематических форумах анонимной сети за разные суммы криптовалют.

В Донецкой области СБУ задержала корректировщика ракетных обстрелов, собиравшего координаты перемещения техники и дислокации подразделений ВСУ в районе Бахмута. Еще одному из пропагандистов террористической организации “ДНР” сообщили о подозрении.