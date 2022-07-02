Липень, 02 в 13:01

У Києві затримали директорку однієї зі столичних шкіл, яка координувала російську агентуру. Група розвідувала оборонні позиції Збройних сил України та територіальної оборони, передавала російським найманцям інформацію про суспільно-політичні настрої українців.

За даними Служби безпеки України, для обміну розвідданими та передавання інформацією куратори з Москви використовували месенджери.

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Окупанти обіцяли директорці школи посаду так званого міністра освіти у лавах маріонеткової адміністрації Росії. Проте російська агентура не реалізувала свої плани, тому що правоохоронці припинили її діяльність та затримали координатора.

Також знешкодили злочинне угруповання, яке збувало дані щодо оборонних підприємств, спеціальних установ сфери зв’язку та захисту інформації.

Отримані відомості вони продавали через анонімну інтернет-платформу DarkNet, доступ до якої можливий лише через певне програмне забезпечення. До складу злочинної групи входив представник Державної податкової служби, який мав доступ до закритих баз даних українських підприємств. Свої послуги вони пропонували на тематичних форумах анонімної мережі за різні суми криптовалют.

У Донецькій області СБУ затримала коригувальника ракетних обстрілів, який збирав координати переміщення техніки та дислокації підрозділів ЗСУ в районі Бахмуту. Ще одному з пропагандистів терористичної організації “ДНР” повідомили про підозру.