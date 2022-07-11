Более 7 тыс. украинских военных считаются пропавшими без вести — уполномоченный

Июль, 11 в 16:41

В Украине более 7 тыс. военных остаются пропавшими без вести, часть из них находятся в плену.

Об этом рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко в комментарии Суспільному.

— Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ, и это разные институты. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о 2 тыс. пропавших военных. Наш колцентр имеет ориентировочно 7,2 тыс. человек. Например, полк Азов — это Нацгвардия (подчиняющаяся МВД, — Ред.), и там также есть пропавшие без вести. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли из Азовстали, – говорит Котенко.

По словам Котенко, большинство пропавших военных находятся в плену врага. В качестве примера он привел военных 1 батальона 36 бригады.

Сейчас смотрят

– Мы знаем, что их вывезли в Россию. Во-первых, нужно понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются пропавшими без вести.

Он отметил, что рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой.

29 июня произошел масштабный обмен пленными: Украина вернула 144 военных, из которых 95 защитников Азовстали.